Что известно о выборах президента России

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 марта 2024 года в России состоятся выборы главы государства. Голосование на них пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.
ТАСС подготовил материал о том, как в России с 1991 года проходили президентские выборы.
Общие сведения, статистика
В Российской Федерации пост президента был учрежден весной 1991 года. С этого момента выборы проводились семь раз: в 1991, 1996, 2000 (досрочные), 2004, 2008, 2012 и 2018 году. В одном случае — в 1996 году — для выявления победителя потребовалось проведение второго тура голосования.
В 1991 году президента избирали на пять лет. В 1993 году срок полномочий главы государства был сокращен до четырех лет (новые правила начали действовать с выборов 1996 года). С 2012 года президент РФ избирается на шестилетний срок.
Выборы проводились на основании Конституции РФ, закона «О выборах президента РСФСР» от 24 апреля 1991 года, законов «О выборах президента Российской Федерации» от 17 мая 1995 года, от 31 декабря 1999 года и от 10 января 2003 года. Кроме того, избирательные кампании регулировались законами «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 года и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года.
За всю историю президентских выборов число зарегистрированных кандидатов варьировалось от 11 в 2000 году до 4 в 2008 году. Трижды на пост президента РФ баллотировались кандидаты-женщины: Элла Памфилова (2000), Ирина Хакамада (2004) и Ксения Собчак (2018).
Самая высокая явка избирателей была зарегистрирована в 1991 году (74,66%), самая низкая — в 2008 году (64,38%). Больше всего голосов за кандидата — победителя выборов было отдано в 2018 году — 76,69% (за Владимира Путина). Меньше всего голосов избирателей получил в 2000 году Умар Джабраилов (0,10%).
Первым президентом России в 1991 году был избран Борис Ельцин. В 2008 году высший государственный пост занял Дмитрий Медведев. Действующий глава государства Путин четыре раза одерживал победу на выборах (2000, 2004, 2012, 2018).
Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года
Первые в новейшей истории России выборы президента состоялись 12 июня 1991 года.
Центральная избирательная комиссия по выборам президента РСФСР (Центризбирком) зарегистрировала шесть кандидатов на пост президента. Все они баллотировались в паре с кандидатами на пост вице-президента.
В выборах участвовали (здесь и далее фамилии приводятся в соответствии с местом в избирательном бюллетене):
- Владимир Жириновский, председатель Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, с 1992 года — ЛДПР), в паре с Андреем Завидией, главой концерна «Галанд»;
- Вадим Бакатин, член Совета безопасности СССР, бывший министр внутренних дел СССР, вместе с председателем Совета национальностей Верховного совета (ВС) РСФСР Рамазаном Абдулатиповым;
- Борис Ельцин, председатель ВС РСФСР, вместе с председателем комитета ВС РСФСР, лидером фракции «Коммунисты за демократию» полковником Александром Руцким;
- Альберт Макашов, генерал-полковник, командующий Приволжско-Уральским военным округом, народный депутат СССР, вместе с заведующим кафедрой Академии труда и социальных отношений Алексеем Сергеевым;
- Николай Рыжков, народный депутат СССР, бывший премьер-министр СССР, вместе с первым заместителем министра внутренних дел СССР, народным депутатом СССР генерал-полковником Борисом Громовым;
- Аман Тулеев, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов, народный депутат РСФСР, вместе с начальником комбината «Кузбассшахтострой», народным депутатом РСФСР Виктором Бочаровым.
Единственный кандидат — Владимир Жириновский — был выдвинут от политической партии, от ЛДПСС. По закону он должен был либо собрать не менее 100 тыс. подписей в свою поддержку, либо заручиться одобрением не менее ⅕ народных депутатов республики. 22 мая 1991 года IV съезд народных депутатов РСФСР поддержал выдвижение кандидатуры Жириновского (за — 477 из 930, против — 417, воздержались 36).
Остальные претенденты были выдвинуты избирателями. Каждый из них собрал в свою поддержку необходимое по закону количество подписей (не менее 100 тыс.).
Всего в избирательные списки были внесены 106 484 518 человек, явка при голосовании составила 74,66%.
Первым президентом РСФСР был избран Борис Ельцин, набравший 57,30% (45 552 041) голосов избирателей. Второе место с результатом 16,85% (13 359 335) занял Николай Рыжков, третье — Владимир Жириновский (7,81%, 6 211 007). Против всех кандидатов проголосовали 1,92% избирателей (1 525 410), недействительными было признано 2,16% бюллетеней (1 716 757). На проведение выборов из федерального бюджета было выделено 155 млн рублей.
10 июля 1991 года в Кремле на V (внеочередном) съезде народных депутатов РСФСР состоялась инаугурация Бориса Ельцина.
Выборы президента РФ 16 июня — 3 июля 1996 года
16 июня 1996 года прошли очередные выборы президента РФ.
Первоначально Центризбирком зарегистрировал 11 кандидатов. Однако 13 июня 1996 года один из них — председатель заксобрания Кемеровской области Аман Тулеев — снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Фамилия Тулеева была вычеркнута из уже напечатанных бюллетеней. Бюллетени, использовавшиеся при досрочном голосовании, в которых избиратели отдали голос за Амана Тулеева, считались недействительными.
В итоге в выборах приняли участие 10 кандидатов:
- Владимир Брынцалов, депутат Госдумы РФ, президент фармацевтической компании «Ферейн»;
- Юрий Власов, бывший тяжелоатлет, писатель и общественный деятель, один из основателей Народно-патриотической партии России;
- Михаил Горбачев, президент «Горбачев-фонда», бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР;
- Борис Ельцин, действующий президент РФ;
- Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме РФ;
- Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ;
- Александр Лебедь, генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ, председатель общественного движения «Честь и Родина»;
- Святослав Федоров, депутат Госдумы РФ, директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза»;
- Мартин Шаккум, генеральный директор Международного фонда экономических и социальных реформ;
- Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко», лидер думской фракции.
Восемь кандидатов были выдвинуты инициативными группами граждан, двое — Жириновский и Явлинский — политическими партиями ЛДПР и «Яблоко».
На основных выборах 16 июня 1996 года были зарегистрированы 108 495 023 избирателя, из них в голосовании приняли участие 69,81%. Наибольшее число голосов — 35,28% (26 665 495) — получил Борис Ельцин, второе место занял Геннадий Зюганов (32,03%, 24 211 686), третье — Александр Лебедь (14,52%, 10 974 736).
Поскольку никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (более 50%), был назначен второй тур выборов, в который вышли Ельцин и Зюганов.
3 июля 1996 года состоялся второй тур голосования. В списки избирателей были внесены 108 589 050 человек, явка составила 68,88%. Президентом РФ был избран действующий глава государства Борис Ельцин, получивший 53,82% (40 202 349) голосов. Геннадий Зюганов набрал 40,31% (30 104 589). Против всех кандидатов проголосовали 4,82% избирателей (3 603 760), недействительными было признано 780 592 (1,05%) бюллетеня.
Расходы на избирательную кампанию, согласно отчету Центризбиркома, составили 950,1 млрд рублей.
Инаугурация Бориса Ельцина прошла в Кремлевском дворце съездов 9 августа 1996 года.
Досрочные выборы президента РФ 26 марта 2000 года
Очередные выборы президента РФ должны были состояться 9 июля 2000 года. Однако 31 декабря 1999 года президент РФ Ельцин объявил о своей добровольной отставке. 5 января 2000 года Совет Федерации РФ назначил досрочные выборы главы государства на 26 марта того же года.
В выборах приняли участие 11 кандидатов:
- Станислав Говорухин, кинорежиссер, депутат Госдумы РФ;
- Умар Джабраилов, предприниматель, президент компании «Группа плаза»;
- Владимир Жириновский, председатель ДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме РФ;
- Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, лидер фракции КПРФ;
- Элла Памфилова, председатель президиума общественного объединения «За гражданское достоинство»;
- Алексей Подберезкин, лидер общественно-политического движения «Духовное наследие»;
- Владимир Путин, и.о. президента РФ;
- Юрий Скуратов, генеральный прокурор РФ;
- Константин Титов, губернатор Самарской области, сенатор;
- Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, сенатор;
- Григорий Явлинский, председатель «Яблока», руководитель партийной фракции в Госдуме РФ.
Жириновский был выдвинут от ЛДПР, Памфилова — от объединения «За гражданское достоинство». Остальных кандидатов выдвинули инициативные группы избирателей.
В списки избирателей были внесены 109 372 046 человек, явка составила 68,70%.
Победу на выборах 26 марта 2000 года одержал и.о. президента РФ Владимир Путин, набравший 52,94% (39 740 467) голосов. Второе место занял Геннадий Зюганов с результатом 29,21% (21 928 468), третье — Григорий Явлинский, получивший 5,80% (4 351 450). Против всех кандидатов проголосовали 1,88% избирателей (1 414 673), недействительными было признано 701 016 (0,93%) бюллетеней.
По информации ЦИК России, на подготовку и проведение президентских выборов из государственного бюджета было потрачено 1,42 млрд рублей.
7 мая 2000 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина.
Выборы президента РФ 14 марта 2004 года
10 декабря 2003 года Совет Федерации назначил дату очередных президентских выборов — 14 марта 2004 года.
ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов:
- Сергей Глазьев, руководитель фракции «Родина» в Госдуме РФ;
- Олег Малышкин, депутат Госдумы РФ от ЛДПР;
- Владимир Путин, действующий президент РФ;
- Сергей Миронов, председатель Совета Федерации РФ, лидер Российской партии жизни (РПЖ);
- Ирина Хакамада, сопредседатель партии «Союз правых сил» в 2000—2003 годах;
- Николай Харитонов, депутат Госдумы РФ от КПРФ.
- Самовыдвиженцами были трое кандидатов — Глазьев, Хакамада и Путин. Остальные претенденты на пост главы государства были выдвинуты политическими партиями: Харитонов — от КПРФ, Миронов — от РПЖ, Малышкин — от ЛДПР.
Число избирателей, внесенных в списки, составило 108 064 281 человек, из них в выборах приняли участие 64,38%.
По итогам голосования 14 марта 2004 года главой государства был избран Путин, получивший 71,31% (49 558 328) голосов избирателей. Второе место занял Харитонов (13,69%, 9 514 554), третье — Глазьев (4,10%, 2 850 610). Против всех проголосовали 3,45% избирателей (2 397 140), недействительными было признано 578 847 (0,83%) бюллетеней.
Бюджетные расходы на президентские выборы составили 2,564 млрд рублей.
7 мая 2004 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония инаугурации Путина.
Выборы президента РФ 2 марта 2008 года
26 ноября 2007 года Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 2 марта 2008 года.
В выборах принимали участие четыре кандидата:
- Андрей Богданов, лидер Демократической партии России;
- Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, депутат Госдумы РФ;
- Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ;
- Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства РФ.
Президент РФ Путин, согласно конституции, не имел права баллотироваться на пост в третий раз подряд. Трое кандидатов были выдвинуты политическими партиями: Жириновский — от ЛДПР, Зюганов — от КПРФ, Медведев — от «Единой России». Богданов стал единственным самовыдвиженцем, для регистрации он представил в Центризбирком более 2 млн подписей избирателей в свою поддержку.
В списки для голосования были внесены 107 222 016 избирателей, явка составила 69,81%.
2 марта 2008 года президентом РФ был избран Медведев, получивший 70,28% (52 530 712) голосов избирателей. Второе место с результатом 17,72% (13 243 550) занял Зюганов, третье — Жириновский, набравший 9,35% (6 988 510).
Недействительными было признано 1 015 533 (1,36%) бюллетеня. Графа «против всех» была отменена (поправки в избирательное законодательство от 12 июля 2006 года).
Общие расходы федерального бюджета на проведение выборов составили 4,939 млрд рублей.
Инаугурация Дмитрия Медведева состоялась 7 мая 2008 года в Большом Кремлевском дворце.
Выборы президента РФ 4 марта 2012 года
Совет Федерации РФ 25 ноября 2011 года назначил выборы президента РФ в единый день голосования 4 марта 2012 года.
Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты:
- Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме РФ;
- Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель партийной фракции в Госдуме РФ;
- Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции;
- Михаил Прохоров, предприниматель, президент группы «Онэксим»;
- Владимир Путин, председатель правительства РФ.
Четверо кандидатов баллотировались от парламентских партий, Прохоров шел на выборы как самовыдвиженец (представил в ЦИК более 2 млн подписей в свою поддержку).
Численность избирателей составила 109 860 331 человек, в выборах приняли участие 65,34%.
4 марта 2012 года президентом РФ был избран Путин, получивший 63,60% (45 602 075) голосов избирателей. Второе место занял Зюганов (17,18%, 12 318 353), третье — Прохоров (7,98%, 5 722 508). Недействительным был признан 836 691 бюллетень (1,17%).
На проведение выборов из федерального бюджета было израсходовано 10,375 млрд рублей.
7 мая 2012 года в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления Путина в должность президента РФ.
Выборы президента РФ 18 марта 2018 года
15 декабря 2017 года Совет Федерации назначил дату очередных президентских выборов — 18 марта 2018 года.
ЦИК России зарегистрировал восемь кандидатов:
- Сергей Бабурин, председатель партии Российский общенародный союз;
- Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина (Московская область);
- Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме РФ;
- Владимир Путин, президент РФ;
- Ксения Собчак, телеведущая;
- Максим Сурайкин, председатель ЦК партии «Коммунисты России»;
- Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста;
- Григорий Явлинский, председатель федерального политкомитета партии «Яблоко».
Путин шел на выборы как самовыдвиженец, все остальные кандидаты были выдвинуты партиями. При этом Грудинин баллотировался от КПРФ, Собчак — от партии «Гражданская инициатива».
В списки для голосования были включены 109 008 428 граждан России. Явка составила 67,54%.
18 марта 2018 года главой государства был избран действующий президент РФ Путин, набравший 76,69% (56 426 399) голосов избирателей. Второе и третье места заняли Грудинин (11,77%, 8 658 732) и Жириновский (5,65%, 4 154 638). Недействительными было признано 791 258, или 1,08% бюллетеней.
По данным ЦИК, на проведение выборов из федерального бюджета было израсходовано 14,259 млрд рублей.
7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Путина.