Что известно о выборах президента России

Выборы проводились на основании Конституции РФ, закона «О выборах президента РСФСР» от 24 апреля 1991 года, законов «О выборах президента Российской Федерации» от 17 мая 1995 года, от 31 декабря 1999 года и от 10 января 2003 года. Кроме того, избирательные кампании регулировались законами «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 года и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года.