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В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Согласование первого в 2024 году транша макрофинансовой помощи Украине на 4,5 миллиарда евро еще идет, его планируют выделить к концу марта, сообщил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони перед началом заседания министров экономики и финансов стран Евросоюза.
Источник: © РИА Новости

«Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем (согласование) первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы “распечатать” наше финансирование для этой страны (на 2024 год)», — сообщил еврокомиссар.

Ранее Евросоюз согласовал выделение 50 миллиардов евро в специальный фонд Украины для макрофинансовой помощи этой стране на период с 2024 по 2027 годы. В этом году финансирование Киеву еще не выделялось. Ожидается, что первый транш покроет финансирование за первые три месяца этого года (по 1,5 миллиарда евро в месяц).

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