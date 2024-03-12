В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году

«Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем (согласование) первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы “распечатать” наше финансирование для этой страны (на 2024 год)», — сообщил еврокомиссар.
Ранее Евросоюз согласовал выделение 50 миллиардов евро в специальный фонд Украины для макрофинансовой помощи этой стране на период с 2024 по 2027 годы. В этом году финансирование Киеву еще не выделялось. Ожидается, что первый транш покроет финансирование за первые три месяца этого года (по 1,5 миллиарда евро в месяц).