В Красноярский край приехал министр экологии РФ Александр Козлов

Обсуждался вопрос защиты лесов в пожароопасный период.
Глава края сообщил, что в прошлом году пожароопасный сезон прошли успешно. Этому способствовало обновление техники для лесных пожарных по федеральному проекту «Сохранение лесов». По поручению президента его продлили до 2030 года.
В ходе визита федерального министра обсуждалась также реализация нацпроекта «Экология». Александр Козлов поддержал идею края об усилении ответственности предприятий-загрязнителей в период неблагоприятных метеоусловий.
Ранее в краевом правительстве сообщили о том, что нацпроект «Экология» в Красноярском крае выполнен на 100%. В частности, снижены выбросы в столице региона и Норильске на 22% к 2024 году.
Кроме того, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости поддержки экологических проектов, разработанных гражданами. В В частности, президент предложил создать фонд, позволяющий выделять средства на поддержку подобных проектов. В год из бюджета планируется направлять в фонд по миллиарду рублей.
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