Как менялись правила выборов президента России

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 марта 2024 года в России состоятся выборы главы государства. Голосование на них пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.
ТАСС подготовил материал о наиболее значимых изменениях в законодательстве о выборах президента РФ.
Первый закон о выборах российского президента
Пост президента РСФСР (с 25 декабря 1991 года — президента Российской Федерации) был учрежден по итогам общероссийского референдума 17 марта 1991 года.
24 апреля 1991 года председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал первый закон, установивший правила выборов президента России. Согласно документу дату голосования назначал Съезд народных депутатов РСФСР. На высший государственный пост в стране мог быть избран гражданин республики не моложе 35 и не старше 65 лет. Срок его полномочий составлял пять лет. Голосование проводилось одновременно по кандидатам в президенты и вице-президенты (последний пост был упразднен с принятием новой Конституции РФ 12 декабря 1993 года). Избирательное право было предоставлено гражданам, достигшим 18 лет (эта норма позднее не менялась).
Право на выдвижение кандидатов в президенты по закону имели зарегистрированные политические партии, профсоюзы, массовые общественно-политические движения, трудовые коллективы, коллективы средних специальных и высших учебных заведений, собрания граждан и военнослужащих. Для участия в выборах претендентам необходимо было собрать подписи 100 тыс. граждан или получить поддержку не менее 20% от общего числа народных депутатов РСФСР. При голосовании избиратели должны были оставить в бюллетене фамилию только одного кандидата, которого поддерживают, остальные — вычеркнуть. Избранным считался кандидат, получивший более половины голосов избирателей. Впервые был установлен порог явки: выборы признавались несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей.
Изменения в законодательстве в 1990-е годы
В Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года, срок полномочий главы государства был сокращен до четырех лет (новые правила начали действовать с выборов 1996 года).
6 декабря 1994 года был принят федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», который ввел графу «против всех» применительно к выборам всех уровней. Кроме того, были установлены современные правила заполнения избирательного бюллетеня: гражданин должен был поставить любой знак в пустом квадрате напротив фамилии выбранного им кандидата или партии (в дальнейшем эти нормы были закреплены в законе о выборах главы государства 1995 года).
17 мая 1995 года был принят новый закон «О выборах президента Российской Федерации». Дату выборов стал назначать Совет Федерации РФ. В законе появилось требование о т. н. цензе оседлости: президентом мог быть избран только гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. При этом верхнее ограничение по возрасту — 65 лет — было снято. В документе впервые был определен механизм назначения даты выборов. Днем голосования стало первое воскресенье после истечения конституционного срока полномочий действующего главы государства.
Выдвигать кандидатов получили право инициативные группы граждан, избирательные объединения (общественные организации, в уставе которых была прописана возможность участия в выборах) и избирательные блоки, в которые входили два и более объединения. Для выдвижения кандидата непосредственно избирателями необходимо было провести собрание инициативной группы численностью не менее 100 человек. Каждый из зарегистрированных кандидатов должен был предоставить в Центризбирком 1 млн подписей избирателей в свою поддержку (в случае досрочных или повторных выборов — в два раза меньше).
Впервые в законе о выборах президента были прописаны правила досрочного голосования (на предыдущих выборах главы государства они регулировались законом «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 года), а также голосования по открепительным удостоверениям.
30 марта 1999 года в законодательство были внесены поправки, требовавшие от кандидатов сообщать сведения о своей судимости и иностранном гражданстве, а также о доходах и имуществе. Предоставление недостоверных сведений в ЦИК стало основанием для отказа в регистрации кандидата или ее отмены (позднее эта норма была закреплена в законе о выборах президента РФ 1999 года).
31 декабря 1999 года был принят новый федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации». В документе был изменен принцип назначения даты выборов: днем голосования было определено первое воскресенье месяца, в котором состоялись предыдущие выборы главы государства. Была введена норма об отказе в регистрации кандидатов, в случае предоставления недостоверных подписей в их поддержку (более 15% недостоверных подписей из 20% от общего числа подлежащих проверке, также отказ следовал, если за вычетом недостоверных оставалось менее необходимого для регистрации числа подписей). Кроме того, был введен дополнительный критерий признания выборов несостоявшимися: если против всех кандидатов проголосовали больше избирателей, чем за кандидата, набравшего наибольшее число голосов.
Изменения в законодательстве в 2000-е годы
10 июля 2001 года в избирательное законодательство были внесены поправки, запрещавшие главе государства, досрочно покинувшему свой пост, участвовать в выборах, назначенных в связи с его отставкой.
10 января 2003 года был принят ныне действующий закон «О выборах президента Российской Федерации», усложнивший регистрацию кандидатов-самовыдвиженцев. Численность группы граждан, которую необходимо было создать в поддержку самовыдвиженца, была увеличена до 500 человек. Число подписей, необходимых для регистрации, было увеличено с 1 млн до 2 млн. Была введена норма об отказе в регистрации кандидатов, среди подписей в поддержку которых, отобранных для проверки (20% от всех предоставленных в Центризбирком), число недостоверных и недействительных составляет 25%. Закон освободил от сбора подписей кандидатов, выдвинутых парламентскими политическими партиями.
21 июля 2005 года в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была внесена поправка, согласно которой право выдвигать кандидатов в президенты РФ получили политические партии, а избирательные блоки были запрещены. Кроме того, был сокращен допустимый процент брака в подписных листах (до 5%). Была также отменена обязанность уходить в отпуск во время предвыборной кампании для кандидатов, замещающих государственные должности категории «А» (президент, председатель правительства, председатели палат Федерального собрания РФ, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, депутаты, министры и другие).
В 2006 году поправками в избирательное законодательство были отменены порог явки и графа «против всех» в избирательном бюллетене. 12 июля 2006 года политическим партиям было запрещено выдвигать в качестве кандидатов членов иных партий. 25 июля и 5 декабря 2006 года в законодательство были внесены изменения, согласно которым не могли быть избраны на пост президента РФ лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, а также лица, подвергнутые административному наказанию за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.
24 июля 2007 года права баллотироваться на высший пост в стране были лишены граждане, которые подвергались административному наказанию за производство и распространение экстремистских материалов.
30 декабря 2008 года в Конституцию РФ были внесены изменения об увеличении срока президентских полномочий с пяти до шести лет, начиная с выборов 2012 года. 19 июля 2009 года соответствующие поправки были включены в избирательное законодательство.
3 июня 2009 года поправками в закон о выборах президента РФ от сбора подписей были освобождены кандидаты, выдвинутые политическими партиями, представленными в заксобраниях не менее чем в одной трети субъектов РФ.
Изменения в законодательстве в 2010-е годы
2 мая 2012 года, согласно очередным поправкам в федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации», количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца, было снижено до 300 тыс. Для кандидатов, выдвигавшихся от непарламентских партий, установлен порог в 100 тыс. подписей.
Также 2 мая 2012 года в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» были внесены изменения, в соответствии с которыми пассивного избирательного права (т. е. права избираться на различные должности, в том числе на пост президента) были лишены лица, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений.
7 мая 2013 года были приняты законодательные нормы, запрещавшие кандидатам в президенты иметь счета и хранить ценности в иностранных банках за пределами РФ. Претендентов на высший пост в стране также обязали сообщать сведения о заграничной недвижимости и обязательствах имущественного характера.
В 2014 году, в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 10 октября 2013 года, было отменено положение о пожизненном лишении пассивного избирательного права лиц, осужденных когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений. Взамен установлено, что такое ограничение перестает действовать через 10 лет со дня снятия или погашения судимости для совершивших тяжкие преступления, через 15 лет для совершивших особо тяжкие преступления.
24 ноября 2014 года установлен запрет на участие в избирательных кампаниях в любых формах некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
1 июня 2017 года голосование по открепительным удостоверениям было заменено на голосование по месту нахождения избирателя на основании его заявления, поданного в избирком. Кроме того, в закон о выборах главы государства была внесена поправка, позволяющая перенести дату выборов на неделю вперед. В результате появилась возможность назначить выборы президента 2018 года на 18 марта — день, когда в 2014 году был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией.
5 декабря 2017 года право назначать своих наблюдателей на выборах президента РФ получили субъекты общественного контроля — Общественная палата РФ, региональные общественные палаты, общественные наблюдательные комиссии и другие.
Изменения в законодательстве в 2020-е годы
14 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении в Конституцию РФ изменений, одобренных впоследствии в ходе общероссийского голосования 1 июля. В результате были ужесточены требования к кандидатам на пост президента РФ. Ценз оседлости был увеличен с 10 до 25 лет. Кроме того, у кандидатов не должно быть иностранного гражданства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории другого государства, не только на момент выборов, но и когда-либо ранее. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на граждан РФ, имевших ранее гражданство государств, которые полностью или частично вошли в состав России.
Один и тот же человек, согласно поправкам в конституцию 2020 года, не может быть избран президентом более двух раз (ранее — двух раз подряд). Однако это ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон. Число президентских сроков до 2020 года для них не учитывается.
23 мая 2020 года в российском законодательстве была закреплена возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральных выборах. 14 марта 2022 года президент РФ подписал закон, утвердивший единые правила применения на выборах и референдумах дистанционного электронного голосования. Документом было установлено, что решение о применении ДЭГ на федеральных выборах принимает Центризбирком, он же устанавливает требования для электронных систем голосования.
Также 23 мая 2020 года в законы были внесены поправки о запрете баллотироваться на пост президента гражданам, осужденным к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных 50 различными статьями Уголовного кодекса РФ (преступления средней тяжести, в частности связанные с экстремизмом). Для таких граждан ограничение пассивного избирательного права действует на период до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
31 июля 2020 года в России была установлена возможность проведения многодневного голосования. Поправки в законодательство позволили проводить выборы в течение нескольких дней подряд (но не более трех) в избирательных кампаниях любого уровня. 14 марта 2022 года в закон о выборах президента РФ была включена новая статья 68.1, согласно которой голосование в течение нескольких дней (не более трех) может проводиться на выборах главы государства по решению Центризбиркома.
20 апреля 2021 года иностранным агентам (общественным объединениям, СМИ, юрлицам) было запрещено участвовать в избирательных кампаниях в любой форме. Кандидаты, выполняющие функции иностранного агента, или аффилированные с иноагентами, должны сообщать о своем статусе во всех официальных документах и агитационных материалах.
4 июня 2021 года пассивного избирательного права были лишены граждане, причастные к деятельности организаций, запрещенных или ликвидированных судом в связи с осуществлением экстремистской или террористической деятельности.
14 марта 2022 года в закон о выборах президента были внесены дополнения, согласно которым Центризбирком может назначать досрочное голосование в целях «создания условий для защиты здоровья избирателей» и «создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав».
29 мая 2023 года закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был дополнен статьей 10.1, предусматривающей возможность проведения выборов в условиях военного положения. Соответствующая поправка в закон о выборах президента РФ была внесена 14 ноября 2023 года. Решение о проведении выборов на территориях, где действует военное положение, принимает ЦИК на основании предложений главы соответствующего региона и после консультаций с Минобороны и ФСБ РФ.