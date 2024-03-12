Как менялись правила выборов президента России

14 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении в Конституцию РФ изменений, одобренных впоследствии в ходе общероссийского голосования 1 июля. В результате были ужесточены требования к кандидатам на пост президента РФ. Ценз оседлости был увеличен с 10 до 25 лет. Кроме того, у кандидатов не должно быть иностранного гражданства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории другого государства, не только на момент выборов, но и когда-либо ранее. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на граждан РФ, имевших ранее гражданство государств, которые полностью или частично вошли в состав России.