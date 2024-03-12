В Свердловской области завершилось досрочное голосование на выборах президента

Оно прошло в 78 труднодоступных отдаленных населенных пунктах.
В пресс-службе избиркома Свердловской области сообщили, что общая численность избирателей составила около 3 тысяч человек. Это работники предприятий, расположенных в лесах, военнослужащие, охотники, граждане, проживающие в отдаленных селах и деревнях.
«Голосование прошло без нештатных ситуаций, все задействованные участковые комиссии были обеспечены наземным транспортом повышенной проходимости», — сообщили в избиркоме.
В Свердловской области в труднодоступных отдаленных местностях зарегистрировано менее 0,1% от общей численности избирателей.
«МК-Урал» ранее писал, что в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области в голосовании на выборах Президента РФ (15 — 17 марта) примут участие лица, содержащиеся в СИЗО и помещениях, которые функционируют в режиме СИЗО.
Также смогут принять участие в голосовании лица, содержатся под домашним арестом.