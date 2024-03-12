Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.