Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента

«Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена. Вопрос проработан с ЦИК», — сказал глава региона.
Пушилин также заявил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий.
«Паспорта выдаются. Постараемся организовать дополнительно выезды непосредственно миграционной службы, чтобы люди могли как можно быстрее получить паспорта. Это востребовано для людей, как и другие документы. Для людей востребовано оформление социальных пособий, пенсий», — подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.