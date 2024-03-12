В КНР выступили против американских поставок вооружений Тайваню

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Пекин решительно протестует против предоставления американской военной помощи Тайваню и официальных связей США с островом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китай решительно выступает против военных связей между США и Тайванем и вооружения острова», — указал Ван Вэньбинь. Он отметил, что Китай призывает США соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР.
«Китай примет меры для твердой защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — добавил он.
Ранее Белый дом обнародовал проект федерального бюджета на следующий финансовый год и направил его на рассмотрение в Конгресс. Согласно проекту, американская администрация рассчитывает выделить в 2025 финансовом году $100 млн на оказание военной помощи Тайваню.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.