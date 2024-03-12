Лукашенко назвал три драйвера роста для дальнейшего развития страны

Наша общая цель — не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт", — сказал президент.
Отдельное внимание глава государства обратил на недопустимость необоснованного посредничества и ввоза в страну той продукции, которая уже производится в Беларуси. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на усилении качества работы:
«Давайте договоримся, что в Год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие вмешательства моего, — говорите. Решения будут приняты незамедлительно».
«В экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от ее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное», — резюмировал президент.