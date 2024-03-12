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Лукашенко назвал три драйвера роста для дальнейшего развития страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал три драйвера роста, которые позволят стране развиваться дальше: эффективность, импортозамещение и экспорт. Соответствующее заявление он сделал 12 марта на совещании о состоянии и развитии минерально-сырьевой базы республики, наращивании геологоразведочных работ, в том числе по углеводородному сырью, передает корреспондент БЕЛТА.
Источник: AP 2023

Наша общая цель — не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт", — сказал президент.

Отдельное внимание глава государства обратил на недопустимость необоснованного посредничества и ввоза в страну той продукции, которая уже производится в Беларуси. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на усилении качества работы:

«Давайте договоримся, что в Год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие вмешательства моего, — говорите. Решения будут приняты незамедлительно».

«В экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от ее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное», — резюмировал президент.

Лукашенко Александр
экономика