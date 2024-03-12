Кандидаты в президенты РФ назначили восемь очных наблюдателей за ДЭГ

Об этом ТАСС сообщил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.
«Наблюдателей назначили все участвующие в выборах кандидаты. От Владимира Путина и Владислава Даванкова — по одному наблюдателю, от Николая Харитонова и Леонида Слуцкого — три», — сказал Артамонов.
Подача заявок на участие в наблюдении за ДЭГ на выборах президента РФ проходила с 4 по 11 марта. Как ранее сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на предстоящих выборах наблюдение за ДЭГ будет трехуровневое — очное в ТИК ДЭГ; на специальном портале в интернете и на портале ДЭГ. Подать заявки на очное наблюдение могли только кандидаты в президенты или их доверенные лица — суммарно от одного кандидата не более трех человек, в ТИК ДЭГ они смогут работать поочередно. Как сказал ТАСС Артамонов, всего очных наблюдателей за ДЭГ на выборах будет 10 — восемь из них от кандидатов и два — от Общественной палаты РФ.
Для удаленного наблюдения на специальном портале на данный момент подано более 490 заявок, они находятся в обработке, сказал глава ТИК ДЭГ. Подавать заявки могли представители партий, общественных палат, кандидатов и доверенных лиц кандидатов (каждый из них может зарегистрировать по три человека). «Финальное число наблюдателей будет известно примерно завтра. При этом бывают случаи дублирования, когда региональные отделения партий, например, регистрируют наблюдателя сами через Госуслуги и одновременно на всякий случай подают его же списком в ТИК ДЭГ», — отметил Артамонов.
Артамонов отметил, что число заявок на удаленное наблюдение на специальном портале выросло более чем в два раза. «В прошлом году [на единый день голосования] было 229 зарегистрированных на портале. И это несмотря на то, что сейчас у нас единые федеральные выборы, на которых любой наблюдатель получает данные по всем субъектам, где проходит ДЭГ», — сказал глава ТИК ДЭГ.
О выборах президента РФ
За президентский пост на этих выборах борются четыре кандидата: Даванков («Новые люди»), Путин (самовыдвиженец), Слуцкий (ЛДПР) и Харитонов (КПРФ). Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На выборах президента РФ впервые будет применено дистанционное голосование, оно, помимо Москвы, пройдет в 28 регионах. Заявки на голосование онлайн все желающие могли подать с 29 января по 23:59 11 марта по местному времени. Как ранее сказал член Центризбиркома РФ Антон Лопатин, на 22:00 мск было обработано чуть более 4,6 млн заявок.