Кандидаты в президенты РФ назначили восемь очных наблюдателей за ДЭГ

Подача заявок на участие в наблюдении за ДЭГ на выборах президента РФ проходила с 4 по 11 марта. Как ранее сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на предстоящих выборах наблюдение за ДЭГ будет трехуровневое — очное в ТИК ДЭГ; на специальном портале в интернете и на портале ДЭГ. Подать заявки на очное наблюдение могли только кандидаты в президенты или их доверенные лица — суммарно от одного кандидата не более трех человек, в ТИК ДЭГ они смогут работать поочередно. Как сказал ТАСС Артамонов, всего очных наблюдателей за ДЭГ на выборах будет 10 — восемь из них от кандидатов и два — от Общественной палаты РФ.