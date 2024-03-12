«Выглядим как варвары»: зачем в Казахстане хотят отстреливать бездомных животных, ответили в Минэкологии

«Вопрос эвтаназии не нов в мире. Я скажу, что проблему надо решать — конечно, в первую очередь путем устройства их в приемные пункты, в добрые частные руки. Но если эта система сегодня не работает: отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск? Здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, как законодательно это заложено, устроить (животных — прим. ред.) Но если есть агрессивные собаки — они тоже как люди, есть и добрые, и злые», — заявил Нысанбаев.