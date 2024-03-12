«Выглядим как варвары»: зачем в Казахстане хотят отстреливать бездомных животных, ответили в Минэкологии

Журналисты отметили, что вопрос о предлагаемой в Казахстане эвтаназии для бездомных животных остро обсуждается в обществе — многие задаются вопросом, зачем в цивилизованной стране хотят законодательно вернуть отстрел кошек и собак. Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане есть пострадавшие от бродячих собак, но в принятии решения по новому закону о животных должна быть «какая-то середина».
«Вопрос эвтаназии не нов в мире. Я скажу, что проблему надо решать — конечно, в первую очередь путем устройства их в приемные пункты, в добрые частные руки. Но если эта система сегодня не работает: отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск? Здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, как законодательно это заложено, устроить (животных — прим. ред.) Но если есть агрессивные собаки — они тоже как люди, есть и добрые, и злые», — заявил Нысанбаев.
В ответ на слова о «неработающей системе» по гуманному отлову животных в Казахстане у министра спросили — почему акиматам столько лет выделялись на это деньги, но они бездействовали.
«Акиматам выделялись деньги из бюджета на вакцинацию и стерилизацию, но в итоге бездействие властей теперь ложится на совесть казахстанцев? (Речь о предлагаемых отстрелах, на которые не согласны многие граждане — прим. ред.) Мы же на международном уровне сейчас выглядим как варвары и как живодеры», — заявила журналист.
Нысанбаев заявил, что растрата государственных денег и последствия «этой плохой работы» — это вопрос не к Минэкологии, а к местным органам.
Напомним, ранее Нысанбаев, комментируя предложение об эвтаназии, рассказал, что у него у самого есть собаки и ему их очень жалко. Отметим, в середине февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным — новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.
В декабре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об ответственном обращении с животными». В Минэкологии тогда сообщали, что целями принятия закона являются правовое регулирование обращения с животными, гуманного отношения к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, и др. В марте прошлого года в Казахстане запустили горячую линию по вопросам защиты животных.