Посол России в Кишиневе был вызван в МИД Молдовы

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) из-за информации об открытии на левом берегу Днестра избирательных участков на выборах президента России.
В МИД Молдовы российскому дипломату сообщили позицию Кишинева по вопросу открытия избирательных участков в приднестровском регионе.
После визита во внешнеполитическое ведомство Молдовы Васнецов заявил, что право на голосование — это неотъемлемое право, неотъемлемая часть законных прав в принципе всех граждан.
«Эти положения прописаны в Конституции и в других нормативных актах. Основная задача любого диппредставительства — содействовать защите законных прав и интересов своих граждан».
Он отметил, что на территории Молдовы проживает порядка 250 тысяч граждан России. По его словам, обращение поступило в ЦИК РФ, в МИД и посольство с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление, после чего было принято решение открыть избирательные участки.
«Недовольство и протест по этим действиям сегодня высказано Министерством иностранных дел».
Он призвал сограждан, проживающих в Кишиневе и его окрестностях, прийти 17 марта на избирательный участок в столице республики и проголосовать на выборах президента РФ.
Граждане России смогут проголосовать на избирательном участке № 8204, расположенном в консульском отделе посольства по адресу: бульвар Штефана чел Маре, 153, (вход со стороны ул. Т. Чорбэ).
«Участок будет открыт с 08.00 до 20.00», — напомнил дипломат.