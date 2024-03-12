Посол России в Кишиневе был вызван в МИД Молдовы

Он отметил, что на территории Молдовы проживает порядка 250 тысяч граждан России. По его словам, обращение поступило в ЦИК РФ, в МИД и посольство с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление, после чего было принято решение открыть избирательные участки.