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Посол России в Кишиневе был вызван в МИД Молдовы

В МИД Молдовы российскому дипломату сообщили позицию Кишинева по вопросу открытия избирательных участков в приднестровском регионе.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) из-за информации об открытии на левом берегу Днестра избирательных участков на выборах президента России.

В МИД Молдовы российскому дипломату сообщили позицию Кишинева по вопросу открытия избирательных участков в приднестровском регионе.

После визита во внешнеполитическое ведомство Молдовы Васнецов заявил, что право на голосование — это неотъемлемое право, неотъемлемая часть законных прав в принципе всех граждан.

«Эти положения прописаны в Конституции и в других нормативных актах. Основная задача любого диппредставительства — содействовать защите законных прав и интересов своих граждан».

сказал Васнецов журналистам.

Он отметил, что на территории Молдовы проживает порядка 250 тысяч граждан России. По его словам, обращение поступило в ЦИК РФ, в МИД и посольство с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление, после чего было принято решение открыть избирательные участки.

«Недовольство и протест по этим действиям сегодня высказано Министерством иностранных дел».

сообщил Васнецов.

Он призвал сограждан, проживающих в Кишиневе и его окрестностях, прийти 17 марта на избирательный участок в столице республики и проголосовать на выборах президента РФ.

Граждане России смогут проголосовать на избирательном участке № 8204, расположенном в консульском отделе посольства по адресу: бульвар Штефана чел Маре, 153, (вход со стороны ул. Т. Чорбэ).

«Участок будет открыт с 08.00 до 20.00», — напомнил дипломат.

дипломатия