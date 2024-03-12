Аксенов: в Симферополе открыли детский сад на 260 мест

Руководитель региона осмотрел дошкольное учреждение. В здании имеются помещения для 11 групп. Там предусмотрены образовательные зоны. Аксенов рассказал, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, изостудия, а также хозяйственный и медицинский блок. Глава Крыма подчеркнул, что детсад полностью обеспечен современным оборудованием.