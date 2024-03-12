Аксенов: в Симферополе открыли детский сад на 260 мест

В Симферополе открыли новый детский сад «Буратино», рассчитанный на 260 мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Руководитель региона осмотрел дошкольное учреждение. В здании имеются помещения для 11 групп. Там предусмотрены образовательные зоны. Аксенов рассказал, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, изостудия, а также хозяйственный и медицинский блок. Глава Крыма подчеркнул, что детсад полностью обеспечен современным оборудованием.
— На территории расположены игровые площадки, а также спортплощадка для занятий физкультурой, проведения спортивных праздников и подвижных игр, — добавил он.
Детский сад построили в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Аксенов отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина в регионе активно обновляют, ремонтируют и строят новые образовательные учреждения.
— Будем работать дальше, — добавил глава республики.