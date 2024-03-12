В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран

«Уверен, что выборы в Крыму пройдут спокойно. Здесь очень высокая активность избирателей, мы это видели во время референдума о воссоединении полуострова с Россией. Думаю, сейчас явка тоже будет высокой. На встрече говорилось о том, что явка ожидается на уровне 70%. Полагаю, что и старшее поколение, и молодежь, и люди с ограниченными возможностями придут к избирательным урнам и проголосуют», — сказал он.