В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран

«В Крым прибыли четверо международных наблюдателей из Мальдив, Парагвая, Ирана и Ливана. Они будут работать в дни голосования непосредственно на территории Крыма, посещать избирательные участки. Также до начала первого дня голосования они познакомятся с созданной в Крыму инфраструктурой, встретятся с общественниками, членами Избирательной комиссии РК и крымчанами, чтобы выяснить, какая здесь атмосфера и какие условия созданы для наших избирателей», — сказал Узунов журналистам по итогам встречи наблюдателей с представителями регионального общественного штаба.
По его словам, международных наблюдателей интересуют алгоритм работы участковых комиссий, созданные для избирателей Крыма возможности проголосовать на президентских выборах, в том числе такой механизм как дистанционное электронное голосование.
Как отметил международный наблюдатель из Мальдив Ибрахим Мохамед Хоодх, общественный штаб в Крыму очень хорошо подготовлен к выборам президента.
«Уверен, что выборы в Крыму пройдут спокойно. Здесь очень высокая активность избирателей, мы это видели во время референдума о воссоединении полуострова с Россией. Думаю, сейчас явка тоже будет высокой. На встрече говорилось о том, что явка ожидается на уровне 70%. Полагаю, что и старшее поколение, и молодежь, и люди с ограниченными возможностями придут к избирательным урнам и проголосуют», — сказал он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.
Подготовка к выборам президента в Крыму
По состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель.
На территории республики будут работать 1165 участковых избирательных комиссий (УИК), из них 35 разместят в местах временного пребывания избирателей. 1130 участков будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также будут задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Особое внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования.
Для проведения голосования в республике Типография «Таврида» изготовила 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоялась 6 марта.