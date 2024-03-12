Посол Украины заявил, что Киеву не нужны германские военные для использования Taurus

«Мы никогда не желали, чтобы германские военные сейчас были на Украине или чтобы Германия стала воюющей стороной. Мы всегда говорили: “Дайте нам оружие, а мы выполним работу”», — заявил дипломат в эфире телеканала ARD, утверждая, что Украина использовала все системы по согласованию с ее партнерами как, как было оговорено.