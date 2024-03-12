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Посол Украины заявил, что Киеву не нужны германские военные для использования Taurus

Алексей Макеев отметил, что дальнобойные боевые системы могут помочь нанести удары по российским складам боеприпасов, командным пунктам, а также путям снабжения.
Источник: AFP 2023

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев подтвердил просьбу Киева о предоставлении крылатых ракет Taurus и заверил, что его стране не требуется присутствие германских военнослужащих для использования этого вооружения.

11 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз повторил, что Taurus не могут быть поставлены на Украину, поскольку их использование требует участия военных Бундесвера, а это, по мнению канцлера, недопустимо.

«Мы никогда не желали, чтобы германские военные сейчас были на Украине или чтобы Германия стала воюющей стороной. Мы всегда говорили: “Дайте нам оружие, а мы выполним работу”», — заявил дипломат в эфире телеканала ARD, утверждая, что Украина использовала все системы по согласованию с ее партнерами как, как было оговорено.

«Это война современных технологий, и дальнобойные боевые системы могут нам помочь нанести удары по российским складам боеприпасов, командным пунктам, а также путям снабжения», — сказал Макеев.

В настоящее время в Германии продолжаются ожесточенные дискуссии вокруг возможности поставок Украине этих ракет. Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, неоднократно подтверждал отказ передать Украине Taurus. Несмотря на это, фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на этой неделе вновь вынесет на голосование в Бундестаге (парламент ФРГ) резолюцию о поставках крылатых ракет Киеву.