Каким будет город Физули, показали Токаеву и Алиеву

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева ознакомили с генеральным планом развития города Физули.
Лидерам государств рассказали, как будут восстанавливать разрушенные районы, показали эскизные планы по каждому из них.
«Президентам представили новый облик населенного пункта, эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов», — говорится в сообщении.
В городе, отметили представители местной администрации, ведут широкомасштабные строительно-восстановительные работы.
По данным муниципальных властей, в мае 2023 года был заложен фундамент внутригородской улично-дорожной сети и систем водоснабжения, канализации и управления дождевыми водами.
Тогда же в городе открыли цифровую подстанцию и центр управления «Физули».
Одновременно, добавили на презентации, начато строительство административных зданий, коммунальных помещений, жилого квартала.
На данный момент в Физули строится 38 многоэтажных зданий.