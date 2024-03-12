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Каким будет город Физули, показали Токаеву и Алиеву

Президенты Казахстана и Азербайджана побывали на площадках будущего строительства в городе.
Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева ознакомили с генеральным планом развития города Физули.

Лидерам государств рассказали, как будут восстанавливать разрушенные районы, показали эскизные планы по каждому из них.

«Президентам представили новый облик населенного пункта, эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов», — говорится в сообщении.

В городе, отметили представители местной администрации, ведут широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

По данным муниципальных властей, в мае 2023 года был заложен фундамент внутригородской улично-дорожной сети и систем водоснабжения, канализации и управления дождевыми водами.

Тогда же в городе открыли цифровую подстанцию и центр управления «Физули».

Одновременно, добавили на презентации, начато строительство административных зданий, коммунальных помещений, жилого квартала.

На данный момент в Физули строится 38 многоэтажных зданий.