Тасмагамбетов высказался о дальнейшем участии Армении в ОДКБ

«И я, и Секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации», — сказал Тасмагамбетов.