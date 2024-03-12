Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование

«4,9 миллиона человек из 28 регионов, где применяется ДЭГ, подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно в электронном виде на федеральной платформе vybory.gov.ru», — говорится в публикации.
В министерстве уточнили, что с 29 января по 11 марта на «Госуслугах» принимали заявления на участие в ДЭГ и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок. Этими сервисами воспользовались почти девять миллионов человек.
Так, 3,7 миллиона россиян выбрали удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Еще 23,5 тысячи человек подали на портале заявление на голосование на дому. Если их заявки ободрят, то к ним придут представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.