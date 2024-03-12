Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование

В министерстве уточнили, что с 29 января по 11 марта на «Госуслугах» принимали заявления на участие в ДЭГ и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок. Этими сервисами воспользовались почти девять миллионов человек.