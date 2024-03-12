Украинские атаки, пограничники в Ереване и торговля с КНР. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. «Продолжаются обычные рабочие встречи».
Во второй половине дня глава государства в Кремле примет финалистов конкурса «Лидеры России». Модерировать беседу будет гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Беседа обещает быть весьма и весьма интересной».
О голосовании на выборах президента
Что касается досрочного голосования на президентских выборах, «пока рано давать какие-то оценки и невозможно».
Кремль известит о дате и способе, которые выберет для голосования Путин: «Мы сообщим, когда он примет решение».
Попытки зарубежных государств «подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса» — это «было весьма и весьма ожидаемо», и Россия вряд ли сможет остановить «проявление в недружественных странах русофобии». Задача Москвы — «проявлять последовательность, проявлять стойкость, а главное, ориентироваться на собственные интересы».
Все россияне, в том числе за границей, имеют право участвовать в голосовании: «И каждый голос важен».
Киев продолжает «террористическую активность», пытается наносить удары по гражданским объектам. «Военные [РФ] делают все что необходимо. Системы ПВО работают. Наши военные начеку».
Защита частных объектов инфраструктуры, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса, — это «компетенция Минобороны»: «Здесь можно только к ним обращаться».
О российских пограничниках в аэропорту Еревана
Власти Армении известили РФ о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц: «Действительно, ведомственное письмо было получено». «По линии ведомств сейчас осуществляются контакты».
«Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться».
О росте торговли с Китаем
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще до начала специальной военной операции ставили целью развитие торгово-экономических отношений двух стран: «Мы не видим в этом экономических и политических угроз».
Отношения Москвы и Пекина «находятся на своем историческом пике». «Совершенно очевидно, такое развитие сопровождается бурным ростом торгово-экономических отношений».
О переговорах по Украине
Что касается заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга, что исход конфликта на Украине должны решить переговоры, то это Киев отказывается от диалога: «Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров».
О военном бюджете США
В Кремле не видят ничего нового в запрошенных американской администрацией у Конгресса суммах на модернизацию ядерного арсенала и сдерживание России: «Это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет».