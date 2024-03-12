Украинские атаки, пограничники в Ереване и торговля с КНР. Темы брифинга Пескова

Что касается заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга, что исход конфликта на Украине должны решить переговоры, то это Киев отказывается от диалога: «Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров».