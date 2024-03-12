В России не сомневаются, что Беларусь 4 июля вступит в ШОС

«Сразу скажу, что подписание решения о членстве Беларуси станет одним из ключевых итогов предстоящего саммита. В том, что это так, нет никаких сомнений. Беларусь выполнила все свои обязательства по меморандуму об обязательствах. Этот документ одобрен и прошел внутригосударственные процедуры во всех государствах-членах. Здесь мы проблем никаких не видим, — отметил он. — Мы исходим из того, что 4 июля численность государств — членов ШОС возрастет до десяти».
Бахтиер Хакимов отметил, что Беларусь, еще будучи партнером по диалогу, а затем наблюдателем, «старалась активно участвовать во всех направлениях деятельности ШОС, насколько это возможно». «Белорусские друзья готовы, для них шосовская площадка отнюдь не новая, идей у них много. Я убежден, что участие Беларуси внесет не просто полезный, но и осязаемый практический вклад в развитие организации», — указал спецпредставитель президента РФ.
Бахтиер Хакимов также проинформировал, что следующий саммит ШОС пройдет
«Мы работаем над содержательным наполнением, формируем перечень предложений, чтобы представить их на одобрение министров иностранных дел с последующим вынесением на рассмотрение глав государств», — добавил он. По словам Хакимова, в предварительный перечень, который планируется вынести на рассмотрение, уже входит порядка 30 документов.