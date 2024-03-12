В России не сомневаются, что Беларусь 4 июля вступит в ШОС

«Сразу скажу, что подписание решения о членстве Беларуси станет одним из ключевых итогов предстоящего саммита. В том, что это так, нет никаких сомнений. Беларусь выполнила все свои обязательства по меморандуму об обязательствах. Этот документ одобрен и прошел внутригосударственные процедуры во всех государствах-членах. Здесь мы проблем никаких не видим, — отметил он. — Мы исходим из того, что 4 июля численность государств — членов ШОС возрастет до десяти».