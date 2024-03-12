Игорь Сапко призвал к взвешенной оценке ситуации с парикмахером из Перми

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко выразил свое мнение по поводу нашумевшей видеозаписи, где в одной из парикмахерских Перми произошел конфликт между мастером салона и пожилой женщиной.
Пермский омбудсмен призвал оценить ситуацию на достоверных фактах, приняв во внимание, что видео снято около года назад, пострадавшая пенсионерка от написания заявлений по поводу издевательства над отказалась.
«Поступок сотрудницы парикмахерской, как ни крути, безобразен. На опубликованное видео оперативно отреагировала прокуратура, проводится проверка. Специалисты краевого министерства труда и соцразвития подключились и приняли пожилую женщину на социальное сопровождение», — сообщил Игорь Сапко.
Он считает, что все остальное сейчас — это домыслы. Необходимо выяснить были ли побои, с чего начался этот конфликт. Вся картина происшествия достоверно не известна. Сейчас эти подробности выясняют надзорные органы.
«Тревогу вызывают комментарии под публикациями в СМИ и соцсетях об этом инциденте: призывы к расправе, угрозы в адрес одной из сторон конфликта. Призываю всех взвешенно подходить к оценке ситуации. Не делать выводов, не видя всей картины полностью. Наказание и меры ответственности давайте оставим тем органам, в чьи компетенции это входит», — говорит Игорь Сапко.
Он уверен, каким бы плохим не был поступок, угрозы здоровью и тем более жизни сейчас недопустимы.
«Комсомолка» рассказала, что из-за нашумевшей истории в парикмахерской ее участникам начали поступать угрозы.