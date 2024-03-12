Игорь Сапко призвал к взвешенной оценке ситуации с парикмахером из Перми

«Тревогу вызывают комментарии под публикациями в СМИ и соцсетях об этом инциденте: призывы к расправе, угрозы в адрес одной из сторон конфликта. Призываю всех взвешенно подходить к оценке ситуации. Не делать выводов, не видя всей картины полностью. Наказание и меры ответственности давайте оставим тем органам, в чьи компетенции это входит», — говорит Игорь Сапко.