Вертолет с мощным тепловизором будет летать над Минском: узнали, зачем

Подготовка теплосетей к новому отопительному сезону начинается обычно в конце предыдущего — это где-то февраль-март. Сотрудники «Минскэнерго» благодаря специальному оборудованию проверяют подземный трубопровод тепловых сетей. А делают это с помощью аэросъемки, после — детально исследуют полученный результат на земле. Но обо всем по порядку.
Давние исследования
Подобные исследования филиал Минских теплосетей РУП «Минскэнерго» проводит с 2015 года. Главная задача — комплексно продиагностировать подземные трубопроводы тепловых сетей методом тепловой аэросъемки. А после, уже на земле, инструментально обследовать повреждение.
Чтобы выявить аномалии в теплосетях, съемку производят в инфракрасном диапазоне, это и помогает обнаружить повреждения.
«Места тепловых аномалий (нарушение тепловой изоляции, утечки теплоносителя, затопления каналов тепловых сетей) при проведении анализа и применение наземных методов диагностики позволяет локализовать потенциально опасные места и повысить надежность эксплуатации тепловых сетей и теплоснабжения потребителей в целом».
Скоро полетят
Там также добавили, что в текущем году аэросъемка теплосетей Минска запланирована на март. В филиале Минские теплосети — РУП «Минскэнерго» уточнили, что работы по выполнению тепловой аэросъемки будут проведены с привлечением техники и летного состава МЧС Беларуси. Полет пройдет на высоте 500−600 метров.
При проведении работ прокладывать маршрут будет штурман. Длительность полетов определят погодные условия по согласованию с компетентными ведомствами.
А что после полета?
После результаты диагностики с указанием мест будущих раскопок для их планирования и подготовки представят специалистам филиала к началу ремонтной кампании, которая начинается после окончания отопительного сезона.
Специалисты объяснили, что в то же время, проводить диагностику в более раннее время (зимой) нецелесообразно, так как наиболее достоверными результаты на снимках получаются, когда температура наружного воздуха составляет около 0.
Кроме того, тепловая аэросъемка должна проводиться в период, когда система теплоснабжения функционирует в режиме, обеспечивающем формирование устойчивых температурных контрастов над подземными теплопроводами.
Какие результаты прошлого года?
В филиале Минских теплосетей — РУП «Минскэнерго» подчеркнули, что в 2023 году во время комплексной диагностики подземных трубопроводов с помощью аэросъемки удалось выявить более 350 аномалий.
Необходимо отметить, что из общего числа участков тепловых сетей с выявленными утечками теплоносителя не все относятся к балансовой принадлежности филиала «Минские тепловые сети».
«Утечки теплоносителя на трубопроводах филиала оперативно устраняются еще до начала ремонтной кампании. По дефектам на трубопроводах УП “Минсккоммунтеплосеть” и других ведомств направляется соответствующая информация для принятия мер по ликвидации утечек».
Благодаря слаженным действиям филиала удается своевременно обнаружить и устранить повреждения, что позволяет обеспечить максимальную надежность теплоснабжения Минска.
А что касается шума лопастей над гордом, то переживать не стоит. После того, как работа будет сделана, все вновь вернется на свои места.