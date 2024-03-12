Лукашенко считает недооцененными запасы нефти в Беларуси

Специалисты отмечают, что резервы и потенциал имеются, и подтверждение тому — ежегодный прирост разведанных запасов. Да, не все из них легко и экономически целесообразно добывать, учитывая геологические условия залегания нефти. Речь и не идет о том, чтобы добывать в ущерб себе, но главная задача — работать лучше и качественнее. Не бездумно, но искать новые месторождения, где только это возможно, выделять необходимые ресурсы. Важно, чтобы в этой совместной работе чувствовалось напряжение и каждый делал максимум, что от него зависит.