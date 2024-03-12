Лукашенко считает недооцененными запасы нефти в Беларуси

Первое, на что обратил внимание Президент, это уровень добычи нефти в Беларуси во времена СССР — около 8 млн т в год, а по некоторым данным — порядка 9 млн т. Присутствовавшие на совещании специалисты подтвердили эту информацию. В связи с этим глава государства задал резонный вопрос, почему к настоящему времени уровень добычи значительно снизился и какие есть возможности, чтобы его нарастить.
«Бывало, в советские времена мы добывали около 8 млн т нефти. Не зря называю цифру. Наши природные и геологические условия в Беларуси все знают. 8 млн т добывали нефти, сегодня добываем 2 млн т примерно. В чем дело? Мне объясняют: выкачали все. Я в это не верю».
«Тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться, — продолжил он. — А то, чего мы не имеем, но рассчитываем иметь, надо искать. Ищем плохо». Поэтому глава государства видит необходимость наращивать геологоразведку.
Было отмечено, что в нефтяной сфере у «Белоруснефти» в стране монополия. Компания действительно неплохо работает, обладает продвинутыми компетенциями. Однако нужна была и альтернативная оценка состояния дел в этой области, особенно что касается разведки новых промышленных запасов черного золота.
Специалисты отмечают, что резервы и потенциал имеются, и подтверждение тому — ежегодный прирост разведанных запасов. Да, не все из них легко и экономически целесообразно добывать, учитывая геологические условия залегания нефти. Речь и не идет о том, чтобы добывать в ущерб себе, но главная задача — работать лучше и качественнее. Не бездумно, но искать новые месторождения, где только это возможно, выделять необходимые ресурсы. Важно, чтобы в этой совместной работе чувствовалось напряжение и каждый делал максимум, что от него зависит.
«Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики. Если бы мы сегодня имели 5 млн т нефти, а не около 2-х, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса».
Тем более актуальным Александр Лукашенко считает вопрос использования собственной сырьевой базы сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление.
«Меня информируют, что на сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 млн т. За 2016 — 2023 годы они приросли на 14 млн т, в том числе только в 2023 году — на 2,5 млн т, что является рекордом за последние 40 лет, Значит, что-то есть, — сказал глава государства. — Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тыс. т в год».
Однако Александр Лукашенко считает такие темпы недостаточными и ориентирует на комплексный подход в данном направлении.
«Какие перспективы по разработке скважин и что будем делать с трудноизвлекаемыми запасами? На сколько лет вперед прописаны планы по геологоразведке? Хватает ли собственных специалистов и оборудования?».
Глава государства подчеркнул, что в экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от ее устойчивости зависит суверенитет страны и благополучие народа.
«Это самое важное. Поэтому еще раз повторяю: идите и ищите то, что нужно стране», — ориентировал Александр Лукашенко.
Разумеется, условия для добычи нефти на имеющихся в Беларуси месторождениях не самые простые и нужно обязательно учитывать экономическую целесообразность, но, по словам Президента, есть примеры в соседних странах, в частности в России, когда в схожих условиях месторождения все-таки осваиваются и производится добыча нефти.