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Глава Минобороны Молдовы: радар сможет обнаружить объекты, но не сбивать их

Молдова закупит второй радар, который поступит в страну примерно в 2025 году.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Радар, закупленный правительством Молдовы во Франции, будет служить для наблюдения за объектами, попадающими в воздушное пространство страны, но не сможет их сбивать в случае необходимости, заявил министр обороны Анатолие Носатый.

«Необходимы системы перехвата, которых сейчас нет. Большинство из них идут на Украину, что способствует и нашей защите… Мы еще ждем, но цены тоже значительно выросли».

сказал министр в эфире ProTV.

Он отметил, что Молдове необходимы системы перехвата на более короткие дистанции «для защиты критической инфраструктуры».

По его словам, второй радар для выявления угроз с воздуха должен прибыть в Республику Молдова в 2025 году. Его стоимость составит около 20 миллионов евро. Финансировать закупку Молдове поможет Евросоюз посредством Европейского фонда мира.

«Все договоренности заключены и соглашение будет подписано, когда исполнитель представит необходимые документы в соответствии с процедурами ЕС… После подписания договора до поставки пройдет 15−16 месяцев».

сказал Носатый.

Переговоры по покупке третьего радара будут продолжаться.