Глава Минобороны Молдовы: радар сможет обнаружить объекты, но не сбивать их

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Радар, закупленный правительством Молдовы во Франции, будет служить для наблюдения за объектами, попадающими в воздушное пространство страны, но не сможет их сбивать в случае необходимости, заявил министр обороны Анатолие Носатый.
«Необходимы системы перехвата, которых сейчас нет. Большинство из них идут на Украину, что способствует и нашей защите… Мы еще ждем, но цены тоже значительно выросли».
Он отметил, что Молдове необходимы системы перехвата на более короткие дистанции «для защиты критической инфраструктуры».
По его словам, второй радар для выявления угроз с воздуха должен прибыть в Республику Молдова в 2025 году. Его стоимость составит около 20 миллионов евро. Финансировать закупку Молдове поможет Евросоюз посредством Европейского фонда мира.
«Все договоренности заключены и соглашение будет подписано, когда исполнитель представит необходимые документы в соответствии с процедурами ЕС… После подписания договора до поставки пройдет 15−16 месяцев».
Переговоры по покупке третьего радара будут продолжаться.