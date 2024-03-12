Дмитрий Медведев почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане в Волгограде

Началась она с посещения главной высоты России — Мамаева кургана.
Здесь прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в Зале воинской славы и к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова. Дмитрий Медведев отдал дань памяти защитникам Отечества. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, также в торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров.
Дмитрий Медведев в Волгоградской области за последние годы уже не в первый раз. Зампред Совбеза РФ в 2022 году был назначен Указом Президента председателем федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской Победы, он участвовал в открытии мемориального комплекса БК-31, встречался с ветеранами — тогда фронтовики представили Дмитрию Медведеву свои идеи для комплексного плана по празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.