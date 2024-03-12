Дмитрий Медведев почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане в Волгограде

Дмитрий Медведев в Волгоградской области за последние годы уже не в первый раз. Зампред Совбеза РФ в 2022 году был назначен Указом Президента председателем федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской Победы, он участвовал в открытии мемориального комплекса БК-31, встречался с ветеранами — тогда фронтовики представили Дмитрию Медведеву свои идеи для комплексного плана по празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.