Серик Туленбергенов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
«Постановлением правительства РК Туленбергенов Серик Тулювгалиевич назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.
Серик Туленбергенов родился в 1974 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист»; Казахстанско-Американский свободный университет по специальности «юрист».
Трудовой стаж начинал бухгалтером в ТОО «АРЖ» (03.05.1995 — 27.11.1996). В разные годы работал контролером-ревизором государственных предприятий отделения комитета финансового контроля Министерства финансов РК; директором и генеральным директором ТОО; главным специалистом по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области; заместителем акима города Риддера; заместителем акима Актюбинской области.
20 февраля от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям освободили Мереке Пшембаева.