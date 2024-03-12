Серик Туленбергенов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям

Трудовой стаж начинал бухгалтером в ТОО «АРЖ» (03.05.1995 — 27.11.1996). В разные годы работал контролером-ревизором государственных предприятий отделения комитета финансового контроля Министерства финансов РК; директором и генеральным директором ТОО; главным специалистом по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области; заместителем акима города Риддера; заместителем акима Актюбинской области.