«Стыдно за город»: Орлов объяснил, почему Екатеринбург должен избавиться от киосков

В конце 2023 года глава города Алексей Орлов на пресс-конференции пообещал усилить работу по ликвидации незаконных торговых точек. Он указал на то, что показатель по торговым площадям в городе уже превышает нормативы Минпромторга России в три раза. Задача городских властей — выйти на цивилизованные форматы торговли. С этой целью с застройщиками заключена договоренность отдавать первые этажи новых объектов под торговые площади. Соответственно, потребность в нестационарных объектах торговли должна отпасть.