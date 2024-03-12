«Стыдно за город»: Орлов объяснил, почему Екатеринбург должен избавиться от киосков

«Поймите, это не чья-то блажь и попытки, не дай бог, передела рынка. Это наведение порядка в соответствии со званием столицы Среднего Урала. Стыдно за город с таким внешним видим. Это ответ на запрос тысячи горожан, которые просят навести порядок. Планы наши — в 2025 году выйти на принятие новой схемы размещения НТО, чтобы удовлетворить потребности населения», — отметил Орлов.
На заседание совета пришли и представители Союза нестационарных торговых объектов. Они держали в руках таблички: «Чиновники готовы обсудить проблемы НТО с кем угодно, кроме самих представителей НТО». Глава города действительно не дал слово представителям союза, сославшись на то, что выступать будут только заявленные участники заседания.
В конце 2023 года глава города Алексей Орлов на пресс-конференции пообещал усилить работу по ликвидации незаконных торговых точек. Он указал на то, что показатель по торговым площадям в городе уже превышает нормативы Минпромторга России в три раза. Задача городских властей — выйти на цивилизованные форматы торговли. С этой целью с застройщиками заключена договоренность отдавать первые этажи новых объектов под торговые площади. Соответственно, потребность в нестационарных объектах торговли должна отпасть.
Орлов также заявил, что почти половина существующих в Екатеринбурге киосков работает нелегально. В утвержденной схеме предусмотрено 2,2 тыс. объектов. По оценке градоначальника, в городе около 4 тыс. ларьков, то есть 1,8 тыс. стоят нелегально.