Количество участников конкурса по отбору кандидатов в мэры Новосибирска увеличилось до шести человек

Согласно данным из открытых источиков, Олег Хромин — врач высшей категории со стажем работы 39 лет. Он занимается повреждениями суставов, связок, костей и мышц разного характера. В 2014 году он уже пытался стать кандидатом в мэры Новосибирска как самовыдвиженец, но не представил в избирком документы или подписные листы для регистрации.