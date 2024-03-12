Количество участников конкурса по отбору кандидатов в мэры Новосибирска увеличилось до шести человек

В Новосибирске ещё три человека подали документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра города Новосибирска. Об этом свидетелствует соответствующий раздел сайта горсовета.
Во вторник, 12 марта бумаги подали врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович и помощник депутата регионального Заксобрания Эдуард Кожемякин. Именно такие места работы этих людей указаны на сайте.
Согласно данным из открытых источиков, Олег Хромин — врач высшей категории со стажем работы 39 лет. Он занимается повреждениями суставов, связок, костей и мышц разного характера. В 2014 году он уже пытался стать кандидатом в мэры Новосибирска как самовыдвиженец, но не представил в избирком документы или подписные листы для регистрации.
Согласно информации на странице Романа Филитовича в ВК, он родился 7 августа 1991 года в городе Риддер в Восточно-Казахстанской области Казахстана. Окончил заочное отделение Механико-технологического факультета ТГАСУ (кафедра автомобилей и тракторов). В настоящее время занимается бизнес-тренингом, личным коучингом и наставничеством. Женат.
Эдард Кожемякин известен жителям Новосибирска как бывший владелец сети магазинов «Крепость», экс-депутат горсовета, а в настоящее время председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Новосибирской области.
Таким образом, за три дня до окончания приёма документов заявки на конкурс по отбору кандитатов в мэры Новосибирска подали шесть человек.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ещё два претендента заявились на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска.