Проехали Прибалтику, Румынию, а на границе с родиной выставили под дождь на 8 часов: Молодёжную делегацию из Молдовы, возвращающуюся из Сочи, тщательно досмотрели

Молодежная делегация партии «Возрождение», которая едет домой из Сочи, 8 часов простояла на КПП в Костештах.
«Молдавские пограничники без объяснения причин вывели ребят из автобуса для тщательного досмотра багажа. Ребят держат на улице под моросящим дождем. На таможне негде купить еду и питьевую воду» — рассказывает о ситуации Наталья Параска.
Представители молодежной организации от партии «Renaștere-Возрождение» беспрепятственно проехали ряд европейских стран, Прибалтику, Румынию, но именно молдавские пограничники без объяснения причин продержали их порядка 8 часов для тщательного досмотра багажа.
«Раньше у наших пограничников подозрения вызывали граждане РФ, потом тщательный досмотр устраивали представителям других стран СНГ. Теперь тщательному досмотру подверглись граждане Молдовы. Докатились. Обыски и досмотры только потому, что ты достойно представил свою страну на международном форуме», — написал представитель партии «Renaștere-Возрождение» в соцсетях.