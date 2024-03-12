Проехали Прибалтику, Румынию, а на границе с родиной выставили под дождь на 8 часов: Молодёжную делегацию из Молдовы, возвращающуюся из Сочи, тщательно досмотрели

«Раньше у наших пограничников подозрения вызывали граждане РФ, потом тщательный досмотр устраивали представителям других стран СНГ. Теперь тщательному досмотру подверглись граждане Молдовы. Докатились. Обыски и досмотры только потому, что ты достойно представил свою страну на международном форуме», — написал представитель партии «Renaștere-Возрождение» в соцсетях.