Касым-Жомарт Токаев посетил город Шушу

В настоящее время здесь ведутся активные работы по строительству и восстановлению инфраструктуры. Уже работают несколько отелей, музеев, мечетей. Строятся и ремонтируются жилые дома, образовательные и социальные учреждения, церкви. Одновременно проводятся работы по оценке и инвентаризации объектов с участием специалистов из различных сфер.