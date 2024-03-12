В Волгограде около шести тысяч человек вышли на митинг-концерт ЕР

Во вторник в Волгограде проходит митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия “ “Вместе за Россию!”. По информации организаторов мероприятия, которой они поделись с агентством, в амфитеатре на Центральной набережной города собрались около 6 тысяч человек.