МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам

В 2023 году министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что страна находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов. Берн не может «просто забрать деньги», по действующему швейцарскому законодательству это невозможно, подчеркивал министр.