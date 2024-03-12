Узбекистан и Таджикистан проведут совместный форум — подробности

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан проведут совместный инвестиционный форум. Чтобы обсудить подготовку к этому мероприятию в Душанбе встретились председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султон Рахимзода и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, сообщает НИАТ «Ховар».
Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, в том числе вопросы привлечения прямых инвестиций в приоритетные проекты.
Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в финансировании важных проектов с помощью привлечения частного сектора и инвестиционной компании Таджикистана и Узбекистана, а также увеличения объема прямых инвестиций.
Также обговорили предстоящий график мероприятий по проведению совместного инвестиционного форума, который, как ожидается, состоится в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан в первом полугодии 2024 года.
Было отмечено, что по состоянию на 1 января 2024 года в Таджикистане зарегистрировано 90 предприятий с участием узбекского капитала, а в период с 2007 по 2023 годы в экономику Таджикистана поступило $74,1 млн капитала.