Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Теперь закон нуждается в формальном утверждении Совета ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации. У стран Евросоюза затем будет еще год, чтобы внедрить новый закон на практике. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.