Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

«Европейский парламент 543 голосами за (одобрение закона — ред.), 45 — против и 27 воздержавшимися принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он вводит общее определение нарушений и наказания за них», — указывается в документе.
Теперь закон нуждается в формальном утверждении Совета ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации. У стран Евросоюза затем будет еще год, чтобы внедрить новый закон на практике. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
«Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций», — указывается в документе.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление — обход санкций.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации «замороженных» российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.