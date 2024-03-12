Военная миссия Франции в Молдове будет состоять из одного человека

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Французская военная миссия в Молдове будет представлять из себя работу военного атташе в составе посольства Франции, заявил глава Минобороны республики Анатолие Носатый.
Президент Франции Эммануэль Микрон сообщил 7 марта, что Париж в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе.
«Кандидатура атташе уже определена — это женщина-подполковник французских вооруженных сил. Она переедет из посольства Франции Бухаресте в Кишинев. Военное сотрудничество между нашими странами будет, это и различные семинары, встречи, и совместные учения, как в Молдове, так и за рубежом», — сказал Носатый в эфире Pro TV.
По его словам, это присутствие не будет нарушать законодательство Молдовы и не будет противоречить ее нейтральному статусу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии в ближайшие месяцы французской оборонной миссии в Молдове.