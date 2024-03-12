Медведев спел вместе с рэпером ST «Дай ему сил» на митинге

Песня посвящена защитникам Отечества. Как отмечал сам исполнитель, в клипе два главных героя: кандидат в президенты РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону СВО, а в другой показаны кадры работы Путина и его встречи с гражданами.