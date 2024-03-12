«Можете не рассчитывать на субсидию»: Алиханов потребовал ремонт на Брамса

7 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в своём Telegram-канале о том, что городские власти намерены дополнительно выделить на ликвидацию «зимних последствий» на дорогах 200 млн рублей из резервного фонда. «Плюс ещё 118 млн рублей выделят из регионального бюджета. На эти средства мы сможем включить в план ремонта этого года, например, ремонт дорожного покрытия ул. Брамса и несколько других объектов в разных районах столицы Янтарного края. Спасибо Антону Андреевичу за одобрение этой нашей инициативы», — написала сити-менеджер.