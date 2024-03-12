Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Евгений Куйвашев вручил госнаграды многодетным семьям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 марта вручил государственные награды 10 уральским многодетным семьям.

Среди награжденных — семья с восемью детьми, многодетные матери, свердловчане, прожившие долго в браке.

«Уверен, что Свердловская область может служить примером в вопросах системной поддержки семей с детьми, а также супружеских пар, которые больше полувека живут душа в душу в мире и согласии», — сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области помощь родителям и детям, укрепление традиционных семейных ценностей являются приоритетными задачами.

Знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь» (вручаются отметившим «золотую свадьбу» парам) вручены Сергею и Татьяне Тистол из Сухого Лога, Василию и Галине Мазуриным из Полевского, Василию и Ольге Русаковой, Александру и Зинаиде Челиным из Екатеринбурга.

На данный момент в Свердловской области почти 70 тысяч многодетных семей. Среди мер поддержки — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков.

«МК-Урал» ранее писал, что 22 февраля Евгений Куйвашев вручил государственные награды и знаки отличия региона выдающимся уральцам.

Награды получили 40 человек. Среди них сотрудники РЖД, ЕВРАЗ, медицинских учреждений, ученые, представители различных органов власти, общественных учреждений и т. д.