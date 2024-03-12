Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО

«Сегодня Керчь простилась с Героем, погибшим в ходе спецоперации.️ Владимир Алексеевич Бугай родился в Керчи в 1978 году. Учился в школе № 2, в школе № 5. Позже проходил службу в армии, заочно учился в Севастопольском политехническом институте. Много лет проработал докером в Керченском морском торговом порту. Затем трудился на строительных объектах России, а с 2016 года участвовал в строительстве Крымского моста», — написал Брусаков в своем Telegram-канале.