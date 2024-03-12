Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев

ВОЛГОГРАД, 12 мар — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации дает отпор новым фашистам, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Здесь не хочется говорить о трудных вещах, но все-таки я скажу. Это место святое, и очевидно, что определенный символизм всегда будет здесь присутствовать. Именно отсюда наша Красная Армия начала гнать фашистских захватчиков», — сказал Медведев на митинге-концерт «Единой России» в Волгограде.
По его словам, то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
«Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало», — добавил председатель партии.
Медведев также отметил, что очень любит приезжать в Волгоград.
«Потому что у вас прекрасный город, и с каждым разом он становится все более прекрасным», — пояснил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.