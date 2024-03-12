В Новосибирской области рассказали о весеннем призыве в 2024 году

Разработчиком проекта постановления губернатора Андрея Травникова выступает военный комиссариат. Часть врачей должна направиться в муниципальные образования Новосибирской области для медицинского освидетельствования граждан к 1 апреля.
В состав призывной комиссии войдут глава региона, военный комиссар Евгений Кудрявцев, министр образования Мария Жафярова, заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров и другие.
Напомним, что в прошлом году весенний призыв стартовал 1 апреля и завершился 15 июля 2023 года.