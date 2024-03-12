На митинге-концерте в Волгограде выступил губернатор Андрей Бочаров

«С оружием в руках, плечом к плечу они сражаются с современными фашистами и нацистами, защищают нашу Родину, защищают нашу общую историю, наш выбор, — отметил Бочаров. — Наш выбор — это сильная, независимая, суверенная Россия. Наш выбор — это семья, многовековые традиционные ценности нашего многонационального народа. Наш выбор — это наша общая история, это сохранение нашего общего исторического наследия. Мы верим в нашу Победу! Россия — только вперед!».