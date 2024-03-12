На митинге-концерте в Волгограде выступил губернатор Андрей Бочаров

«Защитники Сталинграда сражались. Выстояли. И победили, навечно покрыв свои имена неувядаемой славой на все времена и на все поколения. Поколение Победителей сделало свой выбор. Ценой своей жизни защитили нашу Родину, Европу и мир от фашизма, — сказал Андрей Бочаров. — Они дали нам возможность родиться, жить, учиться, созидать, любить, воспитывать детей. И верить в нашу Великую Россию».
Каждое поколение делает свой выбор, отметил глава региона. И у каждого есть свой Сталинград. Наше поколение, как потомки Победителей, сделали свой исторический выбор.
«С оружием в руках, плечом к плечу они сражаются с современными фашистами и нацистами, защищают нашу Родину, защищают нашу общую историю, наш выбор, — отметил Бочаров. — Наш выбор — это сильная, независимая, суверенная Россия. Наш выбор — это семья, многовековые традиционные ценности нашего многонационального народа. Наш выбор — это наша общая история, это сохранение нашего общего исторического наследия. Мы верим в нашу Победу! Россия — только вперед!».
Выступление губернатора участники митинг-концерта встретили овацией, в их числе — участники СВО и члены их семей.