Минобороны начало проверку теробороны Гомельской области

В Министерстве обороны проинформировали, что с 12 марта по 5 апреля 2024 года будет проводиться проверка органов управления территориальной обороны Гомельской области. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что цель проверки состоит в определении степени готовности районных (городских) исполкомов и военных комиссариатов к формированию территориальных войск. Еще одной целью названа оценка состояния дел по вопросам как формирования, так и применения сил теробороны.
«В ходе проверки из запаса будет призвано до 200 военнообязанных, предназначенных для комплектования территориальных войск», — обратили внимание в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что указанное мероприятие носит плановый характер, добавив, что оно проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению.