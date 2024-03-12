ГД одобрила проекты об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС

Действующий сегодня закон с аналогичными нормами был принят в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии, при этом он нес временный характер. Еще одним законопроектом, в случае его принятия, действующий закон признается утратившим силу.