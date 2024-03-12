ГД одобрила проекты об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС

Законопроект разработан главой комитета ГД по госстроительству Павлом Крашенинниковым, главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым, а также председателем комитета по госстроительству Совфеда Андреем Клишасом.
Законопроектом предлагаются внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Предусматривается закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период специальной военной операции, сообщили при внесении законопроекта его авторы.
Действующий сегодня закон с аналогичными нормами был принят в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии, при этом он нес временный характер. Еще одним законопроектом, в случае его принятия, действующий закон признается утратившим силу.
Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, сообщил ранее Крашенинников.
Правовой механизм законопроекта распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства) и осужденных за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, если же после начала военной службы по контракту такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отмечают авторы проекта.
Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто вступит в ряды ВС РФ по контракту, будет возможно, если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе, сообщили авторы.