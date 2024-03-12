Путин рассказал об отборе на программу «Время героев»

«Открывается новая страничка — “Время героев” для тех, кто <…> принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч поступило», — сказал глава государства.
Он отметил, что претендентам предстоит пройти достаточно строгий отбор, при этом каждый получит возможность попытать свои силы вновь.
«Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, — есть все шансы повторить», — указал Путин.
О старте образовательной программы «Время героев» президент сообщил при оглашении послания Федеральному собранию. Как уточнял пресс-секретарь Дмитрий Песков, в ней смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей.
Основная цель проекта — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Информацию о программе «Время героев» будут доводить до военнослужащих. Для бойцов СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.
По итогам планируется сформировать команду современных руководителей для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация продлится до 8 апреля 2024 года.