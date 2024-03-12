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Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции

12 марта 2024 года Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Источник: primeminister.kz

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции, временно, на период нахождения в социальном отпуске Мукановой Алмы Кайратовны», — говорится в сообщении.

Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.

В разные годы работала заместителем директора департамента МЮ РК, заместителем директора департамента, управляющим директором — директором департамента Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

С марта 2023 года по настоящее время — управляющий директор — директор департамента законодательства НПП «Атамекен».

Ранее стало известно, что Серика Туленбергенова назначили вице-министром по чрезвычайным ситуациям.