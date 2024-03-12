Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
«Постановлением правительства РК Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции, временно, на период нахождения в социальном отпуске Мукановой Алмы Кайратовны», — говорится в сообщении.
Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.
В разные годы работала заместителем директора департамента МЮ РК, заместителем директора департамента, управляющим директором — директором департамента Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
С марта 2023 года по настоящее время — управляющий директор — директор департамента законодательства НПП «Атамекен».
Ранее стало известно, что Серика Туленбергенова назначили вице-министром по чрезвычайным ситуациям.