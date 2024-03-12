Никитин прокомментировал атаку беспилотников на нижегородский НПЗ

«Это наше общее дело. Мы все должны на нем сконцентрироваться. Общая ответственность приведет к результатам. Подавляющее большинство атак были безуспешны благодаря нашим воздушным силам, ПВО, военным и тому оборудованию, которое приобреталось регионом», — отметил Глеб Никитин.