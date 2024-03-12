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Никитин прокомментировал атаку беспилотников на нижегородский НПЗ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего отчета 12 марта прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в Кстовской промзоне.

По его словам, жертв в результате происшествия нет, но часть оборудования потребуется восстановить. Специалисты уже занимаются устранением ущерба.

Никитин отметил, что региональное правительство вместе с Минобороны РФ сделает акцент на усилении мер защиты всех подобных объектов.

Губернатор также обратился к руководству предприятий.

«Это наше общее дело. Мы все должны на нем сконцентрироваться. Общая ответственность приведет к результатам. Подавляющее большинство атак были безуспешны благодаря нашим воздушным силам, ПВО, военным и тому оборудованию, которое приобреталось регионом», — отметил Глеб Никитин.

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