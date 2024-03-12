Путин: более 1 млн человек прошли через кадровую систему «Лидеры России»

«У нас уже пятый выпуск (“Лидеров России” — ред.). За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто», — сказал глава государства.
По словам президента, «уже 470 человек работают на высоких должностях и в федеральном центре».
«У нас, по-моему, шесть заместителей федеральных министров, в регионах пять заместителей губернаторов, и губернаторы даже есть. 10 человек работают на уровне глав муниципалитетов, в Госдуме, Совете Федерации, в наших крупных компаниях с государственным участием. (Работают — ред.) на самых разных направлениях и на достаточно высоком уровне», — подчеркнул Путин.
Конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии.