Reuters сообщило о подготовке США пакета военной помощи Украине на $400 млн

Информацию подтвердили два американских чиновника. По их словам, официальное объявление о выделении помощи состоится позднее 12 марта.
Агентство указало, что это будет первый пакет военной помощи Украине за несколько месяцев со стороны США.
11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону США в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.
До этого, 6 марта, сообщалось, что в Белом доме обсуждают возможность предоставления Украине $200 млн, предназначенных для Пентагона. Запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании для Киева остается в конгрессе под вопросом, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято, указало Bloomberg.
Ранее, 3 марта, председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала CBS заявил, что Киеву гарантировано поражение при отсутствии военной помощи Запада. Он также выразил уверенность в том, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон и лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис осознают чрезвычайность ситуации и смогут выдвинуть законопроект.
Сенат США 13 февраля одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. При этом издание The Guardian отмечало, что у проекта мало шансов пройти утверждение в палате представителей, так как спикер Майк Джонсон раскритиковал его за недостаток положений об остановке рекордного потока мигрантов на границе с Мексикой, выдвинутых республиканцами.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.