Reuters сообщило о подготовке США пакета военной помощи Украине на $400 млн

Сенат США 13 февраля одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. При этом издание The Guardian отмечало, что у проекта мало шансов пройти утверждение в палате представителей, так как спикер Майк Джонсон раскритиковал его за недостаток положений об остановке рекордного потока мигрантов на границе с Мексикой, выдвинутых республиканцами.