ЕС продлил персональные санкции против России из-за Украины до 15 сентября

«Сегодня совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, несущих ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года», — говорится в заявлении на сайте ЕС. Отмечается, что совет решил не продлевать меры в отношении трех лиц и исключить из списка девять умерших. Их имена не приводятся.
Санкции ЕС предусматривают ограничения на поездки включенных в санкционный список по территории стран Евросоюза, а также заморозку их активов. Всего сейчас под санкциями Евросоюза из-за боевых действий на Украине находится 2,1 тыс. физических и юридических лиц.