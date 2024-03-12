ЕС продлил персональные санкции против России из-за Украины до 15 сентября

«Сегодня совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, несущих ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года», — говорится в заявлении на сайте ЕС. Отмечается, что совет решил не продлевать меры в отношении трех лиц и исключить из списка девять умерших. Их имена не приводятся.