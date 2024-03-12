«Солар» и ОАЦ при президенте Беларуси будут сотрудничать в кибербезопасности

В свою очередь заместитель начальника ОАЦ при президенте Беларуси Сергей Жерносек отметил, что подписанное сегодня соглашение в большей степени определяет обмен информацией и опытом, однако это не значит, что это будет происходить «раз в день, раз в неделю».