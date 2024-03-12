«Солар» и ОАЦ при президенте Беларуси будут сотрудничать в кибербезопасности

МИНСК, 12 мар — Sputnik. ГК «Солар» и оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, которое предполагает обмен информацией и опытом по противодействию киберугрозам, сообщает РИА Новости.
Общаясь с журналистами после подписания документа, гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов отметил, что у цифровизации есть обратная сторона — это киберугрозы и кибератаки, и сейчас эти явления носят очень серьезный и масштабный характер.
«Противодействие такому уровню кибератак возможно только вместе, сообща. Сегодняшнее соглашение является таким венцом наших договоренностей об обмене опытом, обмене информацией и такому совместному противодействию такого уровня атак», — подчеркнул Игорь Ляпунов.
Ближайшим направлением работы, по его словам, станет деятельность по защите от утечек информации.
ГК «Солар» и ОАЦ будут обмениваться также статистическими, аналитическими и справочными материалами и практическим опытом работы.
Предусмотрены и другие совместные мероприятия — в частности, разработка методических материалов и рекомендаций, проведение консультаций, семинаров и конференций по разным аспектам защиты информации, также и по борьбе с компьютерными атаками и утечками по вине внутренних нарушителей. А центр исследования киберугроз Solar 4RAYS станет одним из ключевых источников аналитики для оперативно-аналитического центра.
В свою очередь заместитель начальника ОАЦ при президенте Беларуси Сергей Жерносек отметил, что подписанное сегодня соглашение в большей степени определяет обмен информацией и опытом, однако это не значит, что это будет происходить «раз в день, раз в неделю».
«Здесь более тесно и постоянно должно быть взаимодействие, чтобы эффективно задачу решать», — сказал Жерносек.